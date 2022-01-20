Щонайменше, у цьому переконаний прем’єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. 19 січня на спільній пресконференції з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким гостро звучала й тема напруги між Заходом та Росією.

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"Демократія заразна", і Росія цього боїться

Глава уряду Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що реальною загрозою для Росії Володимира Путіна є поширення на неї демократії з України. От, мовляв, саме тому Кремль зараз агресує проти нашої країни.

Демократія заразна. Це приваблива ідея, адже саме народ, а не автократи, вирішує, хто керує країною та в якому напрямку їй рухатися,

– зазначив Каріньш.

І додав, що Латвія та Польща добре знають цінність ідей демократії, адже тривалий час "жили у системі, коли люди не мали можливості обирати" (коли входили у так звану "зону впливу" Радянського Союзу в Європі).

Українці теж обрали цей шлях, і зараз визначають свою долю без вказівок ззовні. Це – та загроза, яку у Кремлі справді відчули, і саме тому Росія намагається дестабілізувати Україну,

– наголосив латвійський прем'єр.

Також, на його думку, Росія вже атакує і Європу – використовуючи поставки газу як важіль впливу. Тож країнам давно час задуматися, як стати незалежними від російських енергоресурсів.

Зауважте: на цьому ж заході глава уряду Польщі Матеуш Моравецький окремо наголосив, що "не може бути поступок НАТО на погрози й шантаж з боку Росії". Зокрема мовиться і про газовий шантаж, пов'язаний з "Північним потоком-2".

Нагадаємо, у січні в Латвії:

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