Про це глава уряду Латвії повідомив, оцінюючи американсько-російські перемовини у Женеві. Він наголосив, що Москва не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до його складу, а також, де Північноатлантичному альянсу розміщувати свої війська.

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Відповідаючи на запитання про те, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Криш'яніс Каріньш визнав, саме війна буде найгіршим сценарієм.

Якщо буде війна, то НАТО готовий. Війна Росії з альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна,

– сказав прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Постійна представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт заявила, що ніхто не може змусити Північноатлантичний альянс змінити свою політику щодо розширення. У цьому питанні жоден компроміс із Росією неможливий.

Перемовини США та Росії: що відомо

У Женеві 10 січня відбулася зустріч щодо так званих "гарантій безпеки", на яких наполягає Росія.

Країна-агресор заперечувала, що планує напад на Україну, наполягаючи на нерозширенні Північноатлантичного альянсу. В США наголосили, що у НАТО діє принцип "відчинених дверей".

Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

Результати перемовин у Женеві між Росією та США: дивіться відео