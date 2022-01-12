Об этом глава правительства Латвии сообщил, оценивая американо-российские переговоры в Женеве. Он подчеркнул, что Москва не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также, где Североатлантическому альянсу размещать свои войска.

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Отвечая на вопрос о том, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кришьянис Кариньш признал, именно война будет худшим сценарием.

Если будет война, то НАТО готов. Война России с альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война,

– сказал премьер-министр.

Обратите внимание! Постоянная представительница США в Совете НАТО Джулианна Смит заявила, что никто не может заставить Североатлантический альянс изменить свою политику по расширению. В этом вопросе ни один компромисс с Россией невозможен.

Переговоры США и России: что известно

В Женеве 10 января состоялась встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия.

Страна-агрессор отрицала, что планирует нападение на Украину, настаивая на нерасширении Североатлантического альянса. В США отметили, что в НАТО действует принцип "открытых дверей".

Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого: формат Россия – ОБСЕ.

Результаты переговоров в Женеве между Россией и США: смотрите видео