Відповідні дописи з'явились 18 січня. Тобто саме у річницю Переяславської ради.

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Польща потролила Росію через заяву про Переяславську раду

Міністерство закордонних справ відреагувало на річницю Переяславської ради. У Кремлі заявили, що нібито у 1654 році "одноголосно проголосував за возз'єднання Росії та України".

Там також процитували слова Володимира Путіна, який висловився у традиційній для російської пропаганди манері, що нібито: "Ця історична дата ще раз нагадує нам про долі двох "братніх народів", переплетених упродовж століть".

У Посольстві Польщі в Україні поширили допис російського МЗС та написали, що 18 січня 1882 року народився дитячий письменник Алан Александр Мілн. Саме він написав відому дитячу книжку "Вінні-Пух".

Персонаж Вінні-Пуха колись сказав: "Коли ти Ведмідь дуже маленького мозку і думаєш про речі, то іноді виявляєш, що річ, яка здавалася тобі дуже нудною, зовсім інша, коли вона виходить назовні та на неї дивляться інші люди,

– написали у посольстві.

Варто згадати, що саме ведмідь вважається атрибутом Росії. Натомість у посольстві цікаво обіграли цей символ.

Коротко про Переяславську раду

Переяславську раду 18 січня 1654 року в Переяславі скликав тодішній гетьман Української козацької держави Богдан Хмельницький. Політик боровся проти Речі Посполитої.

На Переяславську раду приїхало московське посольство, частина козацької старшини, селяни і містяни. Проте виявилось, що думка української сторони не одностайна.

Деякі виступали проти союзу з Московією. Проте мовилось про присягання не на підданство, а на виконання пунктів договору.

Історик Іван Сварник заявив, що союз був укладений, але не зафіксований. І науковці згодом дійшли до висновку, що Переяславського договору, як такого, не існувало з формально-юридичної точки зору.

Натомість у Кремлі досі вважають нібито тоді мовилось про об'єднання та постійно роблять аналогічні заяви. Детальніше про Переяславську раду читайте за посиланням.

Як російська пропаганда брехала про Переяславську раду і Хмельницького – дивіться відео

Повний текст публікації Посольства Польщі в Києві

18 січня 1882 року народився Александр Мілн. Персонаж Вінні-Пуха сказав: "Коли ти Ведмідь дуже маленького мозку і думаєш про речі, то іноді виявляєш, що річ, яка здавалася тобі дуже нудною, зовсім інша, коли вона виходить назовні та на неї дивляться інші люди".

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