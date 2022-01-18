Також за послуги центру не можна заплатити в Івано-Франківську та Ужгороді. За інформацією польських ЗМІ, консульство вичерпало візовий ліміт на наступні 2 місяці.

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Документи на візу в Польщу тимчасово не приймають

З 13 січня у Львівському консульскому окрузі тимчасово зупинили можливість оплати за послуги візового центру. Тобто у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді наразі не можна подати документи на виготовлення візи в Польщу. Візові анкети українців, які здійснили оплату перед 13 січням, приймуть за умовами, які діяли до цього часу.

Інформація про відновлення можливості подачі документів у пунктах прийому візових анкет буде подана в окремому повідомленні,

– мовиться на офіційному сайті Республіки Польщі.

Людям, які хочуть подати документи для отримання польської візи, потрібно зареєструвати візовий формуляр в системі e-konsulat. Запис став доступним з 14 січня.

Зверніть увагу! Українці, які мають біометричні паспорти та не використали ліміт днів перебування, можуть в'їхати у Польщу без візи. Зокрема, це стосується людей, які не були у Польщі чи інших країнах Шенгенської угоди протягом останніх 6 місяців, а також тих, хто перебував у Польщі на підставі візи, термін дії якої нещодавно закінчився або скоро закінчиться.

Польське консульство вичерпало візовий ліміт на 2 місяці

З власних джерел польського видання money.pl відомо, що українці можуть мати проблеми з отриманням робочої візи через затримку тендерного процесу щодо постачальника візових послуг. Тому у візових центрах ввели обмеження на обробку заявок.

Наразі отримати робочу візу у Львові неможливо. Така ситуація може затягнутися до 2 місяців. У 2021 році закінчився договір з нинішнім постачальником послуг VFS Global. З 20 листопада продовжити їх надавати повинен був переможець тендеру, який триває й досі. Рішення повинні були ухвалити в кінці минулого року.

Ще восени польські експерти зазначали, що в Україні ймовірні проблеми з безперебійною видачею віз, адже тендерна процедура могла сприяти завантаженню консульств. Заявок було так багато, що польські представництва не могли впоратися з ними самотужки.

Журналісти звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до Міністерства закордонних справ Польщі, польського консульства у Львові та посольства у Києві. Однак там поки відмовилися надавати будь-яку інформацію.