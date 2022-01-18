Также за услуги центра нельзя заплатить в Ивано-Франковске и Ужгороде. По информации польских СМИ, консульство исчерпало визовый лимит на следующие 2 месяца.

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Документы на визу в Польшу временно не принимают

С 13 января во Львовском консульском округе временно остановили возможность оплаты за услуги визового центра. То есть во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде пока нельзя подать документы на изготовление визы в Польшу. Визовые анкеты украинцев, которые осуществили оплату перед 13 января, примут по условиям, которые действовали до этого времени.

Информация о восстановлении возможности подачи документов в пунктах приема визовых анкет будет подана в отдельном сообщении,

– говорится на официальном сайте Республики Польши.

Людям, которые хотят подать документы для получения польской визы, нужно зарегистрировать визовый формуляр в системе e-konsulat. Запись стала доступной с 14 января.

Обратите внимание! Украинцы, которые имеют биометрические паспорта и не использовали лимит дней пребывания, могут въехать в Польшу без визы. В частности, это касается людей, которые не были в Польше или других странах Шенгенского соглашения в течение последних 6 месяцев, а также тех, кто находился в Польше на основании визы, срок действия которой недавно истек или скоро закончится.

Польское консульство исчерпало визовый лимит на 2 месяца

Из собственных источников польского издания money.pl известно, что украинцы могут иметь проблемы с получением рабочей визы из-за задержки тендерного процесса в отношении поставщика визовых услуг. Поэтому в визовых центрах ввели ограничения на обработку заявок.

Сейчас получить рабочую визу во Львове невозможно. Такая ситуация может затянуться до 2 месяцев. В 2021 году истек договор с нынешним поставщиком услуг VFS Global. С 20 ноября продолжить их предоставлять должен был победитель тендера, который продолжается до сих пор. Решение должны были принять в конце прошлого года.

Еще осенью польские эксперты отмечали, что в Украине вероятны проблемы с бесперебойной выдачей виз, ведь тендерная процедура могла способствовать загрузке консульств. Заявок было так много, что польские представительства не могли справиться с ними в одиночку.

Журналисты обратились за комментарием по этой ситуации в Министерство иностранных дел Польши, польского консульства во Львове и посольства в Киеве. Однако там пока отказались предоставлять любую информацию.