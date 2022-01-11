Шпигунів затримали ще у 2021 році в межах двох кримінальних справ за статтею "шпигунство". Згідно з інформацією спецслужб, підозрювані зустрічалися із працівниками російської воєнної розвідки у Росії.

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Як саме шпигували підозрювані

Один з них використовував контакти, які отримував на роботі, щоб узагальнити й передати секретні дані російській воєнній розвідці. Таким чином передавав інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.

Правоохоронці Латвії отримали достатньо доказів злочину, зокрема, документи та носії інформації.

Фігуранта іншої кримінальної справи підозрюють у багаторічній співпраці з російською воєнною розвідкою. Він надавав інформацію, яка стосується воєнних інтересів Росії.

Затриманих заарештували як підозрюваних у справі. 30 грудня 2021 року спецслужба Латвії передала матеріали справи до прокуратури, вимагаючи розпочати кримінальне переслідування.

Відносини Латвії та Росії

Влада Латвії закликала представників Євросоюзу та НАТО стежити за ситуацією біля кордонів України. Як заявляв латвійський прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш, потрібно дати Росії чіткий сигнал.

У Латвії також відкривали кримінальну справу проти депутата Сейму Яніса Адамсона. Його підозрювали у шпигунстві на користь Росії.

Латвія заявляла, що Росія прагне порушити спокій Європи. Саме тому збільшує війська на українських кордонах.

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