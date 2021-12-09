Генеральна прокуратура Латвії висуває депутату звинувачення за кількома статтями. Зокрема, йдеться про шпигунство, шахрайство та незаконне зберігання боєприпасів.

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Що незаконного робив депутат

Підозрюють, що Адамсон передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії. Також він міг зливати відомості про бюджет, східний кордон й позицію чиновників балтійських країн щодо трубопроводу "Північний потік-2".

Сейм Латвії вирішив порушити кримінальну справу після звіту комісії з питань мандату, етики й подання.

Відносини Латвії і Росії

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