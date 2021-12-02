Каріньша пояснив, що Європа не розуміє наміри Росії, коли та стягує війська до кордонів з Україною. За його словами, майбутню агресію може зупинити велика допомога від Заходу.

До теми Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік

"Все це є частиною одного взаємопов'язаного набору подій, які, здається, на якомусь рівні дестабілізують або створюють роз'єднаність у Європі", – зазначив він.

Важливо! Про нову агресію Росії проти України заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Збільшення російських військ на кордоні з Україною: останні новини