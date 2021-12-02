Це сталося під час пленарного засідання парламенту в четвер, 2 грудня. Відповідний законопроєкт розглядали за скороченою процедурою.

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У "Слузі народу" закликали до голосування

Перед ухваленням законопроєкту до парламентарів звернувся "слуга народу" Андрій Костін. Він очолює комітет Ради з питань правової політики. Нардеп закликав підтримати рішення, аби продовжити переговорний процес у Тристоронній контактній групі й на рівні нормандського формату. Мовляв, саме цей документ є базою перемовин щодо досягнення миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України.

Важливо! Цим законом можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини продовжується ще на 1 рік.

Результати голосування в цілому:

за – 317 нардепів;

317 нардепів; проти – 21;

21; утрималися – 9;

9; не голосували – 23.

Проти висловилися 14 депутатів від голосу "Голосу" (інші були відсутні або не голосували), 5 представників "Батьківщини", а також 2 позафракційних.

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