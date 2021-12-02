Це сталося під час пленарного засідання парламенту в четвер, 2 грудня. Відповідний законопроєкт розглядали за скороченою процедурою.
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У "Слузі народу" закликали до голосування
Перед ухваленням законопроєкту до парламентарів звернувся "слуга народу" Андрій Костін. Він очолює комітет Ради з питань правової політики. Нардеп закликав підтримати рішення, аби продовжити переговорний процес у Тристоронній контактній групі й на рівні нормандського формату. Мовляв, саме цей документ є базою перемовин щодо досягнення миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України.
Результати голосування в цілому:
- за – 317 нардепів;
- проти – 21;
- утрималися – 9;
- не голосували – 23.
Проти висловилися 14 депутатів від голосу "Голосу" (інші були відсутні або не голосували), 5 представників "Батьківщини", а також 2 позафракційних.
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