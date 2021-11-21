Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

Важливо Є серйозні побоювання, – США непокоять заяви та дії Кремля щодо України

Українські військові проводять навчання

​• У бригаді тактичної авіації на Житомирщині відбулась чергова льотна зміна. Військові льотчики тренувалися на літаках Су-27 та Л-39. Екіпажі винищувачів відновили уміння з повітряного бою на малих та середніх висотах.

​• Морпіхи тренувалися поблизу окупованого Криму. На одному з полігонів, за легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника.

​• Під Житомиром військові опановують малогабаритні тактичні системи "Пластун РП-525" компанії "НВЦ "Інфозахист". Система призначена для пеленгування противника, швидкісного радіомоніторингу та обробки даних.

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​• За ініціативи президента Володимира Зеленського та США представники Міністерства оборони вперше беруть участь у кібернавчаннях Cyber Flag 21. Тренуються учасники на онлайн-платформі – "Стійке середовище для кібертренувань".

​• Українські військові почали використовувати нову модель боєприпасів для ударних дронів на Донбасі. Мультикоптер типу R18 завдає ударів по цілях російських окупаційних військ, що перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області України.

Білоруські мігранти отримали зброю

​• Режим самопроголошеного диктатора Лукашенка озброїв так званих мігрантів гранатами та іншими вибуховими пристроями. Також злочинці з білоруськими візами використовують як зброю: рогатки, повалені дерева, інженерні споруди та каміння.

​• В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулась Міжнародна аерокосмічна виставка "Дубай Айршоу 2021". Україну представляли три компанії Ліги оборонних підприємств. Зокрема літак Ан-178 та унікальний турбогвинтовий двигун від товариства "Мотор Січ".

​• НАТО продовжує працювати над створенням ефективної системи координації ППО країн-членів проти невеликих безпілотних літальних апаратів. У Нідерландах Альянс провів навчання з метою перевірки здатності спільно захищатися проти БПЛА.

​• З 18 листопада по 3 грудня тривають найбільші за всю історію навчання французьких військово-морських сил POLARIS-21. У них візьмуть участь бойові кораблі США, Іспанії, Греції, Італії, Британії і половина французького флоту.

​• Німеччина тестує танкетку LuWa з гарматою 27 міліметри. Під час випробувань продемонстрували ходові якості, стрільбу з основної зброї. Кожна з чотирьох гусениць LuWa має окремий електродвигун.

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​• Індонезія купує два літаки Airbus A400M. Літак сертифікований для використання його як танкера. У крилах і цистернах він може перевозити понад 50 тонн палива. Ей-400-еМ може заправляти у повітрі різні типи винищувачів та гвинтокрилів.

​• Об'єднані Арабські Емірати хочуть купити в Південної Кореї ЗРК середньої дальності M-SAM. Його ракети – у версії Block II, що здатні збивати балістичні ракети. Батарея комплексу M-SAM – це мобільна РЛС, командний пункт і 4 машини з пусковими установками.