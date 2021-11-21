Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

Важно Есть серьезные опасения, – США беспокоят заявления и действия Кремля в отношении Украины

Украинские военные проводят учения

​• ​В бригаде тактической авиации в Житомирской области состоялась очередная летная смена. Военные летчики тренировались на самолетах Су-27 и Л-39. Экипажи истребителей восстановили умения по воздушному бою на малых и средних высотах.

​• ​Морпехи тренировались вблизи оккупированного Крыма. На одном из полигонов, по легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника.

​​• Под Житомиром военные осваивают малогабаритные тактические системы "Пластун РП-525" компании "НПЦ "Инфозащита". Система предназначена для пеленгования противника, скоростного радиомониторинга и обработки данных.

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​​• По инициативе президента Владимира Зеленского и США представители Министерства обороны впервые принимают участие в киберучениях Cyber Flag 21. Тренируются участники на онлайн-платформе – "Устойчивая среда для киберучений".

​• ​Украинские военные начали использовать новую модель боеприпасов для ударных дронов на Донбассе. Мультилет типа R18 наносит удары по целям российских оккупационных войск, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области Украины.

Белорусские мигранты получили оружие

​• Режим самопровозглашенного диктатора Лукашенко вооружил так называемых мигрантов гранатами и другими взрывными устройствами. Также преступники с белорусскими визами используют как оружие: рогатки, поваленные деревья, инженерные сооружения и камни.

​• В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась Международная аэрокосмическая выставка "Дубай Айршоу 2021". Украину представляли три компании Лиги оборонных предприятий. В частности самолет Ан-178 и уникальный турбовинтовой двигатель от общества "Мотор Сич".

​• НАТО продолжает работать над созданием эффективной системы координации ПВО стран-членов против небольших беспилотных летательных аппаратов. В Нидерландах Альянс провел учения с целью проверки способности совместно защищаться против БПЛА.

​• С 18 ноября по 3 декабря продолжаются крупнейшие за всю историю учения французских военно-морских сил POLARIS-21. В них примут участие боевые корабли США, Испании, Греции, Италии, Британии и половина французского флота.

​• Германия тестирует танкетку LuWa с пушкой 27 миллиметров. Во время испытаний продемонстрировали ходовые качества, стрельбу из основного оружия. Каждая из четырех гусениц LuWa имеет отдельный электродвигатель.

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​• Индонезия покупает два самолета Airbus A400M. Самолет сертифицирован для использования его в качестве танкера. В крыльях и цистернах он может перевозить более 50 тонн топлива. Эй-400-эМ может заправлять в воздухе различные типы истребителей и вертолетов.

​​• Объединенные Арабские Эмираты хотят купить у Южной Кореи ЗРК средней дальности M-SAM. Его ракеты – в версии Block II, способные сбивать баллистические ракеты. Батарея комплекса M-SAM – это мобильная РЛС, командный пункт и 4 машины с пусковыми установками.