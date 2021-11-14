Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.
К теме Мертвые дельфины на берегах: как военные учения России уничтожают Крым
Боеприпасы в Шостке и "улов" контрразведки
- ОБСЕ зафиксировали на Донбассе российские РСЗО "Град-К". Оккупанты используют модифицированные реактивные системы залпового огня против гражданских и военных Украины еще с начала российско-украинской войны.
- Укрспецтехника получила контракт на ремонт РЛС "Малахит". Речь идет о станции "Малахит" метрового диапазона с цифровой обработкой и автоматизированной передачей информации.
- Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины выпустил брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны". В ней говорится о том, как действовать в экстренных условиях и что должно быть в "тревожном чемодане".
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- На Шосткинском заводе "Импульс" развернули серийное производство боеприпасов для автоматических гранатометов. ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия 40 на 53 миллиметров, что соответствует стандарту НАТО. Она используется в гранатомете УАГ-40, способном вести огонь на дистанции более 2 километров.
- Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тысяч военнослужащих ГПСУ, НГУ и полиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность подразделений.
- Контрразведка изъяла во время спецопераций оружие и боеприпасы. Арсенал общей стоимостью 1 миллиард гривен состоял как из стрелкового оружия, так и из боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам. В частности, 36 ракет ЗРК "Печора".
Самолеты над Крымом и немецкая морская пушка
- В России поводом для паники стали корабли США в Черном море и самолеты возле Крыма. Особенно огорчил российских оккупантов самолет разведчик Е-8С, совершавший облет Крыма 5 часов подряд. Авиационный комплекс имеет преимущество в небе благодаря широким возможностям воздушного боя.
- В Британии тестируют противолодочный вертолет AW101 "Merlin" для Вооруженных сил Польши. Вертолет предназначен противодействовать подлодкам. Дальность полета превышает 1300 км, а на борту могут расположиться более 30 человек.
- Сербия намерена приобрести у Испании 2 военно-транспортных самолета CASA C-295MW. Воздушное судно способно развивать скорость до 482 километров в час и преодолевать до 1,3 тысяч километров. Грузоперевозка транспортника составляет 9,3 тонны.
- Немецкий Rheinmetall испытал Oerlikon Searanger 20 – высокоточную 20-миллиметровую морскую пушку для обороны кораблей. Система способна обезвредить одновременно несколько движущихся объектов на высокой скорости. Эффективная дальность поражения составляет 2000 метров.
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- Американская компания Hermeus продемонстрировала прототип гиперзвукового беспилотного самолета Quarterhorse. Образец еще не предназначен для полетов, но уже имеет двигатель, который был опробован на полном форсаже. Силовая установка на этапе наземных испытаний.
- Турция готовится начать массовое производство беспилотных наземных транспортных средств. Соглашение пустить в серию наземные БТС тяжелого и среднего классов заключили на мероприятии, организованном в офисе местной оборонной компании Defence Systems в Анкаре.
- Израиль испытал аэростат Sky Dew противовоздушной обороны. Принять на вооружение летательную РЛС планируется в начале 2022 года на севере Израиля. Она сможет обнаруживать угрозы на дальних расстояниях по сравнению с уже имеющимися в израильских военных аэростатами.