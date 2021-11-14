Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Боеприпасы в Шостке и "улов" контрразведки

ОБСЕ зафиксировали на Донбассе российские РСЗО "Град-К". Оккупанты используют модифицированные реактивные системы залпового огня против гражданских и военных Украины еще с начала российско-украинской войны.

Укрспецтехника получила контракт на ремонт РЛС "Малахит". Речь идет о станции "Малахит" метрового диапазона с цифровой обработкой и автоматизированной передачей информации.

​Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины выпустил брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны". В ней говорится о том, как действовать в экстренных условиях и что должно быть в "тревожном чемодане".

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На Шосткинском заводе "Импульс" развернули серийное производство боеприпасов для автоматических гранатометов. ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия 40 на 53 миллиметров, что соответствует стандарту НАТО. Она используется в гранатомете УАГ-40, способном вести огонь на дистанции более 2 километров.

Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тысяч военнослужащих ГПСУ, НГУ и полиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность подразделений.

Контрразведка изъяла во время спецопераций оружие и боеприпасы. Арсенал общей стоимостью 1 миллиард гривен состоял как из стрелкового оружия, так и из боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам. В частности, 36 ракет ЗРК "Печора".

Самолеты над Крымом и немецкая морская пушка

​ В России поводом для паники стали корабли США в Черном море и самолеты возле Крыма. Особенно огорчил российских оккупантов самолет разведчик Е-8С, совершавший облет Крыма 5 часов подряд. Авиационный комплекс имеет преимущество в небе благодаря широким возможностям воздушного боя.

В Британии тестируют противолодочный вертолет AW101 "Merlin" для Вооруженных сил Польши. Вертолет предназначен противодействовать подлодкам. Дальность полета превышает 1300 км, а на борту могут расположиться более 30 человек.

​Сербия намерена приобрести у Испании 2 военно-транспортных самолета CASA C-295MW. Воздушное судно способно развивать скорость до 482 километров в час и преодолевать до 1,3 тысяч километров. Грузоперевозка транспортника составляет 9,3 тонны.

​Немецкий Rheinmetall испытал Oerlikon Searanger 20 – высокоточную 20-миллиметровую морскую пушку для обороны кораблей. Система способна обезвредить одновременно несколько движущихся объектов на высокой скорости. Эффективная дальность поражения составляет 2000 метров.

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