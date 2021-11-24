Водночас Україні не вистачає гарантій безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.
Естонія занепокоєна ескалацією на Донбасі
За її словами, дуже важливо, щоб не було додаткової ескалації, який є в Україні вже 8 років. Лійметс занепокоєна тим, що Володимир Путін може планувати вторгнення.
Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту. Нам треба продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України,
– наголосила Лійметс.
Надати державі безпекових гарантій, як зауважила очільниця МЗС, може Організації Північноатлантичного договору, членкинею якої є Естонія з 2004 року.
"Ми дуже вдячні нашим союзникам за підтримку та відданість забезпеченню безпеки в нашому регіоні", – додала Лійметс.
Ситуація на Донбасі: головне
- 3а 23 листопада проросійські бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.
- Через ворожі обстріли один український військовий – поранений.
- За інформацією Conflict Intelligence Team, кількість російських військ біля українського кордону може стати вищою, ніж навесні 2021 року.
- Розвідка повідомляє, що Росія планує напасти в нашу державу на початку 2022 року.
- До речі, в адміністрації Путіна назвали ситуацію на Донбасі "дуже тривожною".