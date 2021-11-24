Про це на одному з російських ЗМІ заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав ситуацію на Донбасі "дуже і дуже тривожною".

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У Кремлі прокоментували ситуацію на Донбасі

Раніше секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев повідомив, що в Україні начебто може у будь-який момент "спалахнути" через вплив Заходу. Натомість прессекретар Путіна підтвердив, нібито це аргументована точка зору.

У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну,

– додав Пєсков.

Водночас в Офісі Президента України підкреслили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

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