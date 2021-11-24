Об этом на одном из российских СМИ заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию на Донбассе "очень и очень тревожной".

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В Кремле прокомментировали ситуацию на Донбассе

Ранее секретарь совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в Украине якобы может в любой момент "вспыхнуть" из-за влияния Запада. Зато пресс-секретарь Путина подтвердил, якобы это аргументированная точка зрения.

В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную,

– добавил Песков.

В то же время в Офисе Президента Украины подчеркнули, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Ситуация на Донбассе: главное