Такое уничижительное для украинцев мнение высказал в интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Россия убеждает, что Запад доводит Украину до нищеты
Патрушев считает, что к этому приведет влияние Запада на Украину. Он цинично убеждает, что именно западные страны "разрушили украинскую экономику".
Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения к обнищанию. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах,
– дерзко сказал Патрушев.
Также именно Запад секретарь российского Совбеза обвиняет и в ситуации в Беларуси. Мол, западные страны не смогли уничтожить руководство страны (речь идет о самопровозглашенном Президенте Беларуси Александре Лукашенко), поэтому решили "наполнить Беларусь мигрантами".
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Россия усиливает присутствие у границы Украины
Отметим, что пока Россия обвиняет Запад в "вредном влиянии на Украину", российских войск все больше вблизи украинской границы. Исследователи прогнозируют, что в январе – феврале 2022 года количество военных России здесь превысит численность весной 2021 года.
- Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует вторжение в Украину.
- Оно может состояться уже в январе – феврале 2022 года.
- Атака вероятна по 3 направлениям – со стороны оккупированного Крыма, Донбасса или Беларуси.
- Эту информацию подтвердила и разведка США.