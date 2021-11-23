Такое уничижительное для украинцев мнение высказал в интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Россия убеждает, что Запад доводит Украину до нищеты

Патрушев считает, что к этому приведет влияние Запада на Украину. Он цинично убеждает, что именно западные страны "разрушили украинскую экономику".

Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения к обнищанию. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах,

– дерзко сказал Патрушев.

Также именно Запад секретарь российского Совбеза обвиняет и в ситуации в Беларуси. Мол, западные страны не смогли уничтожить руководство страны (речь идет о самопровозглашенном Президенте Беларуси Александре Лукашенко), поэтому решили "наполнить Беларусь мигрантами".

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Россия усиливает присутствие у границы Украины

Отметим, что пока Россия обвиняет Запад в "вредном влиянии на Украину", российских войск все больше вблизи украинской границы. Исследователи прогнозируют, что в январе – феврале 2022 года количество военных России здесь превысит численность весной 2021 года.