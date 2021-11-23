Таку зневажливу для українців думку висловив в інтерв'ю секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

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Росія переконує, що Захід доводить Україну до зубожіння

Патрушев вважає, що до цього призведе вплив Заходу на Україну. Він цинічно переконує, що саме західні країни "зруйнували українську економіку".

Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ'я, а окремі верстви населення до зубожіння. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах,

– зухвало сказав Патрушев.

Також саме Захід секретар російського Радбезу звинувачує і в ситуації в Білорусі. Мовляв, західні країни не змогли знищити керівництво країни (мовиться про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка), отож вирішили "наповнити Білорусь мігрантами".

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Росія посилює присутність біля кордону України

Зазначимо, що поки Росія звинувачує Захід у "шкідливому впливі на Україну", російських військ все більшає поблизу українського кордону. Дослідники прогнозують, що у січні – лютому 2022 року кількість військових Росії тут перевищить чисельність навесні 2021 року.