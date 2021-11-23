Їм одразу дали нові назви на честь українських міст – "Фастів" та "Суми". Незабаром на них майорітиме Військово-морський прапор України, тож під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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Як реагують у Росії

На противагу Росія проводить масштабні навчання бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За їхньою інформацією, залучили мобілізаційний резерв. Ці дії супроводжуються активізацією російських пропагандистів, які атакують інформаційний простір черговими фейками.

Зокрема, Кремль розповсюджує дезінформацію про те, що нібито Україна готує так званий "військовий напад на Донбас".

Бойовики просять Володимира Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" на тимчасово окупованих територіях.



Окупанти просять Путіна про "службу" на окупованих територіях / Фото Getty Images

Водночас російська армія активно агітує населення ОРДЛО приєднуватись до складу російських окупаційних військ. Туди без проблем беруть осіб з кримінальним минулим.

США допомагають Україні зброєю

Відповідний крок робить й Америка. Адміністрація президента США Джо Байдена має намір відправити в Україну додаткову зброю для захисту від Росії.

Мовиться про військових радників та нове обладнання. Зокрема, вкрай ефективні Javelin проти танків Т-80, які росіяни зараз використовують проти України, а також системи протиповітряної оборони. Це вкрай важлива техніка для України, яка врятує не одне життя при повномасштабному нападі.

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Ще один цікавий момент: згадайте, як США виводили війська з Афганістану. Тоді російські пропагандисти доводили, що Америка нібито "кинула" країну. Таку ж долю віщували й для України.

Однак у нашій державі тоді казали, що відкривається вікно можливостей, адже США витрачатимуть менше сил і, ймовірно, зможуть приділити Україні більше уваги.

Так от, зараз Міністерство оборони США має намір відправити нам деяке обладнання, яке мали надіслати до Афганістану. Наприклад, російські гелікоптери Мі-17, які США придбали для передачі афганцям.

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Ймовірно, це такий американський тролінг: виставити для захисту від Кремля російську техніку. Хоча, малоймовірно, що вона довго витримає.

Росія погрожує, що додаткова допомога від США може спричинити ескалацію конфлікту. Хоча, що ще можуть сказати у Кремлі.

Для того, аби Росію не прийшлося стримувати Javelin, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакета санкцій.

Щодо Росії запровадили обмеження

США продовжують виступати проти "Північного потоку-2", тож держава схвалила чергові санкції щодо 2 суден та пов'язаної з Росією компанією, які беруть участь у будівництві трубопроводу.

Однак ці обмеження слабкі. Адміністрація Байдена вирішила не карати санкціями основну компанію – оператора трубопроводу Nord Stream 2. У Білому домі це пояснили необхідністю продовження співпраці з Німеччиною та іншими союзниками.

Натомість республіканці у США обурюються тим, що нові санкції не матимуть жодного результату.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив стурбованість через ситуацію на кордоні між Україною та Росією.

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Однак за "стурбованістю" бажання накласти санкції на "Північний потік-2" не з'явилось. Маас розкритикував Росію, але Німеччина не поспішає зупиняти Кремль.

Путін намагається якомога довше зберегти напруженість у Європі, аби вона відмовилась від підтримки України. Зараз Кремль очікує на зустріч з американським президентом для того, щоб вмовити Захід піти з України та залишити державу Путіну.

Натомість навіть без підтримки Заходу Україна не піде у лапи Кремля, адже пам'ятає Іловайськ, Дебальцеве та Донецький аеропорт.