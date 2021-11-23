Пресс-служба ВМС ВСУ сообщила, что катера Island прибыли на борту Ocean Grand. Сейчас они уже вошли в территориальные воды Украины.

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Командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что Украина благодарна американским партнерам за многолетнюю поддержку и ценит вклад США для сдерживания вооруженной агрессии России.

Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищают демократические ценности и трансатлантическую безопасность,

– подчеркнул Неижпапа.

Что дальше ждет корабли

Конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт.

Таможенный контроль.

Разгрузка.

Отбуксировка к местам базирования.

Подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

Обеспечение морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Детали об Island

Патрульные катера типа Island оснащены автономной артиллерийской установкой, а также – двумя пулеметами.

В частности, они обладают способностью развивать скорость до 29,5 узла.

Island могут преодолевать расстояние до 5,3 тысячи километров.

В октябре 2019 Украина уже получила катера Island. Речь идет о "Славянске" и "Старобельске". Еще один катер ВСУ назвали в честь погибшего героя Вячеслава Кубрака.

Сообщение ВМС ВСУ:

Сегодня, 23 ноября на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", которые получили названия "Фастов" и "Сумы".

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди, уже в сопровождении кораблей ВМС, конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

– Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, предоставленную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – отметил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа. – Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищают демократические ценности и трансатлантическую безопасность, – добавил он.

Уже вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.