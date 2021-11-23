Пресслужба ВМС ЗСУ повідомила, що катери Island прибули на борту Ocean Grand. Наразі вони вже увійшли у територіальні води України.

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Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що Україна вдячна американським партнерам за багаторічну підтримку. Україна цінує внесок США у стримування збройної агресії Росії.

Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку,

– наголосив Неїжпапа.

Що далі чекає кораблі

Кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт.

Митний контроль.

Розвантаження.

Відбуксирування до місць базування.

Підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Забезпечення морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Деталі про Island

Патрульні катери типу Island оснащені автономною артилерійською установкою, а також – двома кулеметами.

Зокрема, вони мають здатність розвивати швидкість до 29,5 вузлів.

Island можуть долати відстань до 5,3 тисячі кілометрів.

У жовтні 2019 Україна вже отримала катери Island. Мовиться про "Слов'янськ" та "Старобільськ". Ще один катер ЗСУ назвали на честь загиблого героя В'ячеслава Кубрака.

Допис ВМС ЗСУ:

Сьогодні, 23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

– Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа. – Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку, – додав він.

Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.