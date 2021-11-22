Катера перевозят на борту американского сухогруза Ocean Grande. Это военная помощь США для Украины.

Ранее Украинские ВМС провели тренировки в Черном море с кораблями НАТО: мощные фото

Этим катерам уже присвоили новые названия

Отметим, что катера типа Island оснащены автономной артиллерийской установкой и двумя пулеметами. Они развивают скорость до 29,5 узлов и могут преодолевать расстояние до 5,3 тысяч километров. Катерам, которые везут из Балтимора в Одессу, уже присвоили новые названия – "Сумы" и "Фастов". Они должны поступить в Украину еще летом 2021 года, но этот процесс затянулся.

О том, что корабль Ocean Grande вошел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные с сайта Marine Traffic. Соответствующие фото и видео опубликовали на твиттер-странице, отслеживающей движение судов через пролив Босфор.

Первые патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" прибыли из США в Украину еще в октябре 2019 года. Перед этим они успешно прошли ряд испытаний и преодолели тысячи миль в Одесский порт. Еще один катер. Еще один катер Вооруженных сил Украины был назван в честь погибшего героя Вячеслава Кубрака.

Обратите внимание! Недавно военно-морские силы Украины провели тренировки в Черном море с кораблями НАТО. В них также участвовали военные из США, Турции и Румынии.