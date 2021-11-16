Соответствующее название присвоили патрульному судну с бортовым номером Р194. Катер входит в 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил ВСУ.

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Согласно указу президента, таким образом намерены увековечить память о мужестве и героизме прапорщика Вячеслава Кубрака. Герой Украины проявил себя во время защиты независимости и целостности государства.

Судно с бортовым номером Р194 в дальнейшем будут именовать патрульным катером "Вячеслав Кубрак".

Кто такой Вячеслав Кубрак: что известно

  • Уроженец Херсонской области Вячеслав Кубрак служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.
  • Участвовал в миротворческой миссии в Косово, спасал польских миротворцев от падения в горную пропасть, разминировал территории в Лозовой.
  • Кроме этого, Кубрак был военнослужащим в составе береговой обороны в Крыму.
  • После оккупации полуострова Россией, он находился на линии фронта, в зоне проведения АТО и ООС.
  • Во время выполнения одного из разведывательных заданий 8 октября 2019 года подорвался на мине.
  • В результате взрыва неизвестного устройства получил ранения.
  • Военного госпитализировали в Областную клиническую больницу в Днепре, но спасти жизнь защитника не удалось.
  • Он умер 11 октября 2019 года в медучреждении.
  • При жизни Кубрака наградили медалью "За безупречную службу", знаком отличия "За участие в антитеррористической операции" и орденом "За мужество", а также посмертно – орденом "Золотая Звезда".