Соответствующее название присвоили патрульному судну с бортовым номером Р194. Катер входит в 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил ВСУ.

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Согласно указу президента, таким образом намерены увековечить память о мужестве и героизме прапорщика Вячеслава Кубрака. Герой Украины проявил себя во время защиты независимости и целостности государства.

Судно с бортовым номером Р194 в дальнейшем будут именовать патрульным катером "Вячеслав Кубрак".

Обратите внимание! "Вячеслав Кубрак" – это патрульный катер типа Island и уже 5 подвижной состав ВМС ВСУ, которому присвоили название. Предыдущие суда назвали "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".

Кто такой Вячеслав Кубрак: что известно