Відповідну назву присвоїли патрульному судну з бортовим номером Р194. Катер входить до 30 дивізіону надводних кораблів Військово-морських сил ЗСУ.
Цікаво Французи будують катери для українських прикордонників: перший спустять на воду в листопаді
Згідно з указом президента, у такий спосіб мають намір увічнити пам'ять про мужність та героїзм прапорщика В'ячеслава Кубрака. Герой України проявив себе під час захисту незалежності та цілісності держави.
Судно з бортовим номером Р194 надалі іменуватимуть патрульним катером "В'ячеслав Кубрак".
Хто такий В'ячеслав Кубрак: що відомо
- Уродженець Херсонської області В'ячеслав Кубрак служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
- Брав участь у миротворчій місії в Косові, рятував польських миротворців від падіння в гірську прірву, розміновував території в Лозовій.
- Окрім цього, Кубрак був військовослужбовцем у складі берегової оборони в Криму.
- Після окупації півострова Росією, він перебував на лінії фронту, в зоні проведення АТО та ООС.
- Під час виконання одного з розвідувальних завдань 8 жовтня 2019 року підірвався на міні.
- Внаслідок вибуху невідомого пристрою, отримав поранення.
- Військового госпіталізували до Обласної клінічної лікарні в Дніпрі, але врятувати життя захисника не вдалося.
- Він помер 11 жовтня 2019 року в медзакладі.
- За життя Кубрака нагородили медаллю "За бездоганну службу", відзнакою "За участь в антитерористичній операції" і орденом "За мужність", а також посмертно – орденом "Золота Зірка".