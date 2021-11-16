Відповідну назву присвоїли патрульному судну з бортовим номером Р194. Катер входить до 30 дивізіону надводних кораблів Військово-морських сил ЗСУ.

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Згідно з указом президента, у такий спосіб мають намір увічнити пам'ять про мужність та героїзм прапорщика В'ячеслава Кубрака. Герой України проявив себе під час захисту незалежності та цілісності держави.

Судно з бортовим номером Р194 надалі іменуватимуть патрульним катером "В'ячеслав Кубрак".

Зверніть увагу! "В'ячеслав Кубрак" – це патрульний катер типу Island і уже 5 рухомий склад ВМС ЗСУ, якому присвоїли назву. Попередні судна назвали "Старобільськ", "Слов'янськ", "Суми" і "Фастів".

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