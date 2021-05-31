По словам министра обороны Андрея Тарана, до конца 2021 года в составе ВМС Вооруженных сил сформируют дивизион с 5 быстроходных патрульных катеров типа "Айленд".

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Украина до конца 2021 года получит 3 катера от США

К уже принятым в боевой состав катеров "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 года присоединятся еще 3 катера проекта "Айленд",

– отметил Таран.

По его словам, все 3 катера поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями.

Даты поступления техники

На катерах которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов" в американском городе Балтимор полностью завершено работы по техническому состоянию. Сейчас там проводят наладку механизмов и систем и начали работу по установке вооружения на каждом из них.

"Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала 2021 года", – уточнил министр.

Кроме того, соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Его, оснащенного оружием, оборудованием и техническими средствами, доставят в Одессу в конце 2021 года.

"Айленд" в Украине: что известно

Американские катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" прибыли в Украину и были введены в состав ВМС в конце 2019 года.

Вторая пара – Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" – должны поступить в начале июня 2021 года.

А в конце года планировали доставить пятый катер.