По словам министра обороны Андрея Тарана, до конца 2021 года в составе ВМС Вооруженных сил сформируют дивизион с 5 быстроходных патрульных катеров типа "Айленд".
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Украина до конца 2021 года получит 3 катера от США
К уже принятым в боевой состав катеров "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 года присоединятся еще 3 катера проекта "Айленд",
– отметил Таран.
По его словам, все 3 катера поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями.
Даты поступления техники
На катерах которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов" в американском городе Балтимор полностью завершено работы по техническому состоянию. Сейчас там проводят наладку механизмов и систем и начали работу по установке вооружения на каждом из них.
"Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала 2021 года", – уточнил министр.
Кроме того, соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Его, оснащенного оружием, оборудованием и техническими средствами, доставят в Одессу в конце 2021 года.
"Айленд" в Украине: что известно
- Американские катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" прибыли в Украину и были введены в состав ВМС в конце 2019 года.
- Вторая пара – Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" – должны поступить в начале июня 2021 года.
- А в конце года планировали доставить пятый катер.
Что известно об американских катерах для Украины
Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Катер способен разгоняться до 29,5 узлов и преодолевать расстояние до 5 тысяч 360 километров. "Айленд" оснащены автономной артиллерийской установкой и двумя пулеметами.