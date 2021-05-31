За словами міністра оборони Андрія Тарана, до кінця 2021 року у складі ВМС Збройних сил сформують дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу "Айленд".

Читайте також Як нова: для ЗСУ передали модернізовану радіолокаційну станцію – фото

Україна до кінця 2021 року отримає 3 катери від США

До вже прийнятих до бойового складу катерів "Старобільськ" і "Слов’янськ" впродовж 2021 року доєднаються ще 3 катери проєкту "Айленд",

– зазначив Таран.

За його словами, усі 3 катери надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями.

Дати надходження техніки

На катерах які носитимуть назви "Суми" та "Фастів" в американському місті Балтимор повністю завершено відновлення технічного стану. Наразі там проводять налагодження механізмів і систем та розпочали роботу щодо встановлення озброєння на кожному із них.

"Ці два катери планується відправити до України протягом третього кварталу 2021 року", – уточнив міністр.

Крім того, відповідні технічні роботи проводяться і на п'ятому патрульному катері Р194. Його, оснащеного зброєю, обладнанням та технічними засобами, доставлять до Одеси наприкінці 2021 року.

"Айленди" в Україні: що відомо

Американські катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" прибули в Україну та були введені до складу ВМС наприкінці 2019 року.

Друга пара – Р192 "Суми" і Р193 "Фастів" – мали б надійти на початку червня 2021 року.

А наприкінці року планували доставити п'ятий катер.