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      У Чорне море увійшов корабель з катерами від США для України

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      У Чорне море увійшов корабель з подарованими США катерами для ВМС України
      У Чорне море увійшов корабель з подарованими США катерами для ВМС України / Укроборонпром

      Корабель під американським прапором вийшов з Балтімора ще 3 жовтня. На ньому – патрульні катери, які є військовою допомогою США для України.

      Тепер Ocean Freedom увійшов в Чорне море, про це розповів керівник проєкту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Вранці 14 жовтня судно Ocean Freedom пройшло Гібралтарську протоку. Його прибуття в Одесі очікують вже 20-21 жовтня.

      Патрульні катери Р190 "Слов'янськ "та Р191" Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна.

      Катери США для України
      Корабель Ocean Freedom

      Карта США
      Карта руху корабля з катерами для України/ Фейсбук Андрія Клименка

      Катери від США для України
      Як пливе корабель з катерами для ВМС України/ Фейсбук Андрія Клименка

      Що це за катери?

      Це швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Їх передали українській стороні 27 вересня минулого року.

      З 8 липня по 10 вересня майбутні екіпажі кораблів пройшли навчання в Балтіморі. Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Новини США Водний транспорт Чорне море
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