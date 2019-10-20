У Чорне море увійшов корабель з катерами від США для України

Корабель під американським прапором вийшов з Балтімора ще 3 жовтня. На ньому – патрульні катери, які є військовою допомогою США для України.

Тепер Ocean Freedom увійшов в Чорне море, про це розповів керівник проєкту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вранці 14 жовтня судно Ocean Freedom пройшло Гібралтарську протоку. Його прибуття в Одесі очікують вже 20-21 жовтня.

Патрульні катери Р190 "Слов'янськ "та Р191" Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна.



Корабель Ocean Freedom



Карта руху корабля з катерами для України/ Фейсбук Андрія Клименка



Як пливе корабель з катерами для ВМС України/ Фейсбук Андрія Клименка

Що це за катери?

Це швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Їх передали українській стороні 27 вересня минулого року.

З 8 липня по 10 вересня майбутні екіпажі кораблів пройшли навчання в Балтіморі. Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.