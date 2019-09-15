У США закінчили навчання українські моряки, які служитимуть на катерах класу Island: фото
Церемонія випуску українських моряків проходила у американському місті Балтимор. Військові проходили спеціальні навчання для проходження служби на патрульних катерах Island.
У посольстві України в США зазначили, що моряки служитимуть на катерах "Слов’янськ" та "Старобільськ".
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Церемонія випуску відбулася на Базі берегової охорони "Балтимор". Випускників привітали посол України в США Валерій Чалий, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко та контрадмірал США Джозеф Войводіч.
Крім того Чалий вручив працівникам берегової охорони США почесні подарунки.
Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України,
– зазначається у повідомленні.
Патрульні катери "Слов’янськ" та "Старобільськ" типу Island Україна отримала від США 27 вересня 2018 року.
Катери берегової охорони США типу Island / Фото Укроборонпром
Після завершення навчання українськими моряками катери та військові відправляться в Україну.
Раніше в Укроборонпромі вже заявили про намір модернізувати катери, передані США.
Що відомо про американські катери для України?Катери типу Island – швидкохідні патрульні катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018 року два такі катери були передані Сполученими Штатами Військово-морським силам України.
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