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      У США закінчили навчання українські моряки, які служитимуть на катерах класу Island: фото

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      У США закінчили навчання українські моряки, які служитимуть на катерах класу Island: фото
      / Посольство України в США

      Церемонія випуску українських моряків проходила у американському місті Балтимор. Військові проходили спеціальні навчання для проходження служби на патрульних катерах Island.

      У посольстві України в США зазначили, що моряки служитимуть на катерах "Слов’янськ" та "Старобільськ".

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      Церемонія випуску відбулася на Базі берегової охорони "Балтимор". Випускників привітали посол України в США Валерій Чалий, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко та контрадмірал США Джозеф Войводіч.

      Крім того Чалий вручив працівникам берегової охорони США почесні подарунки.

      Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України,
      – зазначається у повідомленні.

      Патрульні катери "Слов’янськ" та "Старобільськ" типу Island Україна отримала від США 27 вересня 2018 року.


      Катери берегової охорони США типу Island / Фото Укроборонпром

      Після завершення навчання українськими моряками катери та військові відправляться в Україну.

      Раніше в Укроборонпромі вже заявили про намір модернізувати катери, передані США.

      Що відомо про американські катери для України?Катери типу Island – швидкохідні патрульні катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018 року два такі катери були передані Сполученими Штатами Військово-морським силам України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Водний транспорт
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