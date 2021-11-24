В то же время, Украине не хватает гарантий безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

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Эстония обеспокоена эскалацией на Донбассе

По ее словам, очень важно, чтобы не было дополнительной эскалации, которая есть в Украине уже 8 лет. Лийметс обеспокоена тем, что Владимир Путин может планировать вторжение.

Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта. Нам нужно продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины,

– подчеркнула Лийметс.

Предоставить государству гарантии безопасности, как отметила глава МИД, может Организация Североатлантического договора, членом которой является Эстония с 2004 года.

"Мы очень благодарны нашим союзникам за поддержку и преданность обеспечению безопасности в нашем регионе", – добавила Лийметс.

Кстати говоря! Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск считает, что Эстонии следует учиться у нашего государства.

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