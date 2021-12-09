Генеральная прокуратура Латвии предъявляет депутату обвинения по нескольким статьям. В частности, речь идет о шпионаже, мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов.

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Что незаконного делал депутат

Подозревают, что Адамсон передавал России информацию об армейских закупках Латвии. Также он мог сливать сведения о бюджете, восточной границе и позиции чиновников балтийских стран по трубопроводу "Северный поток-2".

Сейм Латвии решил возбудить уголовное дело после отчета комиссии по вопросам мандата, этики и представления.

Отношения Латвии и России

В Латвии власти призвали представителей ЕС и НАТО следить за ситуацией у границ Украины. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявлял, что нужно дать России четкий сигнал, то есть жесткие последствия в случае эскалации конфликта со стороны России.

Второй угрозой в европейском регионе Латвия считает скопление российских войск у украинских границ, поэтому обещала внимательно следить за действиями Кремля.

11 ноября Сейм Латвии 11 окончательно поддержал изменения в двух законов, запретив публичное использование георгиевской ленты. Дискуссии на этот счет продолжались 2 года.

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