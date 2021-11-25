Шпион не признает свою вину

66-летний поляк был задержан сотрудниками агентства внутренней безопасности 21 ноября в Варминско-Мазурском воеводстве. По данным следствия, он занимался шпионской деятельностью.

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Подозреваемый сотрудничал с другим мужчиной, которого ранее арестовали по делу агентства внутренней безопасности.

Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки и действовал в ущерб интересам Польши,

– рассказали правоохранители.

В ходе обыска дома у задержанного изъяли вещи и документы, которые дополняют большой доказательный материал.

Кстати, сам шпион свою вину не признает. Суд избрал ему трехмесячный арест. В настоящее время продолжается следствие. Значительная часть материалов расследования засекречена.

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