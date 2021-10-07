По данным Министерства внутренних дел страны, 60-летний россиянин и 24-летний мужчина и 59-летняя женщина, которые были гражданами Литвы, работали в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями, которые обеспечивают продукцию компании.

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Как действовали подозреваемые

Все работники находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года. После его завершения они не вышли на работу.

На заводе в это время обнаружили пропажу конфиденциальных документов, которые интересны для болгарских или иностранных конкурентов. Исходя из этого, они были чрезвычайно важными для компании.

Подозреваемых задержали 5 октября на границе с Грецией. По данным правоохранителей, во время следственных действий в их автомобилях обнаружили документы и предметы, которые могут быть доказательствами в досудебном производстве.

Обратите внимание! Болгария в марте 2021 года выслала 2 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Тогда премьер-министр страны Бойко Борисов призвал Кремль "прекратить шпионить".

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