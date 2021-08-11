Британец передавал информацию спецслужбам России

Дома и на работе Дэвида С. правоохранители провели обыски. Заметим, он не дипломат, в посольстве подозреваемый был наемным работником.

Интересно Помощника Трампа миллиардера Томаса Баррака обвиняют в шпионаже

С российской спецслужбой мужчина сотрудничал минимум с ноября 2020 года. Известно об 1 факте передачи информации россиянам за вознаграждение в виде наличных. Кстати, прокуроры не рассказали, на какую именно спецслужбу работал Дэвид С.

Заметим, дело расследовали совместно немецкие и британские правоохранители.

Что известно о шпионе

Британская полиция уже подтвердила арест своего гражданина. В Лондоне заявили, что ему 57 лет. Однако других подробностей пока не сообщается.

Обратите внимание! Российских шпионов в мире разоблачают довольно часто. Так, только в конце июня в Вильнюсе заочно приговорили 2 человек, которые работали на спецслужбы России. Известно, что они собирали сведения об охране помещений экс-президента Литвы Дали Грибаускайте.



Одного из шпионов приговорили к 10 с половиной годам, а другого - 9 годам и 3 месяцам. Сейчас мужчины находятся в розыске.