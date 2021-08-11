Британец передавал информацию спецслужбам России
Дома и на работе Дэвида С. правоохранители провели обыски. Заметим, он не дипломат, в посольстве подозреваемый был наемным работником.
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С российской спецслужбой мужчина сотрудничал минимум с ноября 2020 года. Известно об 1 факте передачи информации россиянам за вознаграждение в виде наличных. Кстати, прокуроры не рассказали, на какую именно спецслужбу работал Дэвид С.
Заметим, дело расследовали совместно немецкие и британские правоохранители.
Что известно о шпионе
Британская полиция уже подтвердила арест своего гражданина. В Лондоне заявили, что ему 57 лет. Однако других подробностей пока не сообщается.