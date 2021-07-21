Томаса Баррака обвиняют в незаконном лоббировании интересов ОАЭ. Адвокат Баррака заявил, что его подзащитный не признает обвинений.
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В чем обвиняют Томаса Баррака
В попытке повлиять на внешнюю политику США в пользу ОАЭ. Баррак мог делать это тогда, когда он был агентом Эмиратов – по данным американского следствия, с 2016 до 2018 года. Он является последним экс-чиновником Трампа, которому угрожают федеральные обвинения.
Тома Баррака обвиняют в:
- сговоре
- препятствовании правосудию;
- нескольких ложных заявлениях в ФБР во время интервью 2019 года.
В деле обвинения, которое насчитывает 7 страниц, также фигурируют:
- 27-летний Мэттью Граймс, который работает на Баррака,
- гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малика Альшахи.
Отмечается, что ни один из трех фигурантов не уведомил генерального прокурора США о том, что они действуют в США как агенты иностранного правительства. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Марк Леско заявил, что характеристика, имеющаяся в обвинительном заключении, "является ничем иным как предательством" чиновников США, включая самого Дональда Трампа.
Что известно о Томасе Барраке
Источник: Forbes
- Внук ливанских иммигрантов, переехали в Лос-Анджелес.
- Создал состояние благодаря покупке недобросовестных активов.
- Томас Баррак основал Colony Capital в 1991 году, чтобы покупать плохие ссуды на недвижимость у обанкротившихся компаний S&L.
- Его фирма управляла активами на 34 миллиардов долларов, включая 18 миллиардов долларов на 16 коммерческих объектов недвижимости и фонды.
- В 2013 году он вошел в список миллиардеров Forbes с состоянием в более 1 миллиарда.