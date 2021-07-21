Томаса Баррака звинувачують у незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ. Адвокат Баррака заявив, що його підзахисний не визнає звинувачень.
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У чому звинувачують Томаса Баррака
У спробі вплинути на зовнішню політику США на користь ОАЕ. Міг робити це Баррак тоді, коли він був агентом Еміратів – за даними американського слідства, з 2016 до 2018 року. Він є останнім ексчиновником Трампа, якому загрожують федеральні звинувачення.
Тома Баррака звинувачують у:
- змові;
- перешкоджанні правосуддю;
- проведенні кількох неправдивих заяв у ФБР під час інтерв'ю 2019 року.
У справі обвинувачення, яке налічує 7 сторінок, також фігурують:
- 27-річний Меттью Граймс, який працює на пана Баррака,
- громадянин ОАЕ Рашид Султан Рашид Аль Маліка Альшахі.
Зазначається, що жоден із трьох фігурантів не повідомили генерального прокурора США про те, що вони діють у США як агенти іноземного уряду. Виконувач обов'язків помічника генерального прокурора Марк Лесько заявив, що характеристика, наявна в обвинувальному висновку, "є нічим іншим як зрадою" чиновників США, включаючи самого Дональда Трампа.
Що відомо про Томаса Баррака
Джерело: Forbes
- Онук ліванських іммігрантів, які переїхали до Лос-Анджелеса.
- Створив статок завдяки купівлі недобросовісних активів.
- Томас Баррак заснував Colony Capital в 1991 році, щоб купувати погані позики на нерухомість у збанкрутілих компаній S&L.
- Його фірма управляла активами на 34 мільярди доларів, включаючи 18 мільярдів доларів на 16 комерційних об'єктів нерухомості та фонди.
- У 2013 році він увійшов до списку мільярдерів Forbes зі статком у понад 1 мільярд.