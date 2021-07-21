Томаса Баррака звинувачують у незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ. Адвокат Баррака заявив, що його підзахисний не визнає звинувачень.

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У чому звинувачують Томаса Баррака

У спробі вплинути на зовнішню політику США на користь ОАЕ. Міг робити це Баррак тоді, коли він був агентом Еміратів – за даними американського слідства, з 2016 до 2018 року. Він є останнім ексчиновником Трампа, якому загрожують федеральні звинувачення.

Тома Баррака звинувачують у:

змові;

перешкоджанні правосуддю;

проведенні кількох неправдивих заяв у ФБР під час інтерв'ю 2019 року.

У справі обвинувачення, яке налічує 7 сторінок, також фігурують: 27-річний Меттью Граймс, який працює на пана Баррака,

громадянин ОАЕ Рашид Султан Рашид Аль Маліка Альшахі. Зазначається, що жоден із трьох фігурантів не повідомили генерального прокурора США про те, що вони діють у США як агенти іноземного уряду. Виконувач обов'язків помічника генерального прокурора Марк Лесько заявив, що характеристика, наявна в обвинувальному висновку, "є нічим іншим як зрадою" чиновників США, включаючи самого Дональда Трампа.