Мужчины налаживали контакты с сотрудниками, которые контролировали систему безопасности. Сейчас они скрываются на территории государства-агрессора.
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Какие задачи ставили перед шпионами
Мужчины в разное время и отдельно друг от друга вербовали литовских граждан, которые интересовали ФСБ России, ведь имели значительное количество связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.
Также шпионы должны были за вознаграждение собирать и предоставлять информацию, связанную с сотрудниками Департамента охраны руководства Литвы.
В суде сообщили, что мужчины хотели получить как можно больше информации о действующих и бывших сотрудниках Департамента государственной безопасности. Речь идет и о данных компрометирующего характера.
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Одному из шпионов суд вынес приговор о 10,5 годах лишения свободы, а другому – 9 лет и 3 месяца. Сейчас мужчин объявили в розыск.
Российские шпионы в мире: последние новости
- В Болгарии 19 марта задержали нескольких человек. Их подозревают в шпионаже в пользу России.
- Уже 31 марта в Риме во время передачи конфиденциальной информации обнаружили итальянского офицера и сотрудника российского посольства.
- В США в мае осудили бывшего спецназовца за шпионаж для России. Он 15 лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.
- Также в Дании суд приговорил россиянина к 3 годам за решеткой. Его обвиняют в передаче российской разведке информации технического университета и одного из местных предприятий.