Мужчины налаживали контакты с сотрудниками, которые контролировали систему безопасности. Сейчас они скрываются на территории государства-агрессора.

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Мужчины в разное время и отдельно друг от друга вербовали литовских граждан, которые интересовали ФСБ России, ведь имели значительное количество связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.

Также шпионы должны были за вознаграждение собирать и предоставлять информацию, связанную с сотрудниками Департамента охраны руководства Литвы.

В суде сообщили, что мужчины хотели получить как можно больше информации о действующих и бывших сотрудниках Департамента государственной безопасности. Речь идет и о данных компрометирующего характера.

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Одному из шпионов суд вынес приговор о 10,5 годах лишения свободы, а другому – 9 лет и 3 месяца. Сейчас мужчин объявили в розыск.

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