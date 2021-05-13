Обвиняемому 36 лет. Об этом сообщается на сайте датских судов.
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Что говорит следствие о русском шпионе
- Так, суд постановил депортировать из страны россиянина за передачу информации российской разведке. Запрет на въезд будет действовать в отношении него бессрочно.
- Приговор вынес суд в датском Ольборге 10 мая 2021 года. Его признали виновным в шпионаже.
- По версии следствия, россиянин "собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке". Он это делал за отдельную плату.
- Адвокат заявил, что решение суда обжалуют.
Детали
Россиянин находился под стражей с лета 2020 года. Ранее сообщалось, что российский агент работал в международном агентстве DNV GL – ведущей консалтинговой компании мировой нефтегазовой отрасли.
Реакция России
В Министерстве иностранных дел России заявили, что это будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом сообщили в "Риа-новости". В 2020 году в ведомстве заявляли, что его задержание – это ошибка.