Чоловіки налагоджували контакти зі співробітниками, які контролювали систему безпеки. Наразі вони переховуються на території держави-агресора.
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Які завдання ставили перед шпигунами
Чоловіки у різний час та окремо один від одного вербували литовських громадян, які цікавили ФСБ Росії, адже мали значну кількість зв'язків з колишніми та чинними співробітниками різних литовських установ.
Також шпигуни повинні були за винагороду збирати та надавати інформацію, пов'язану зі співробітниками Департаменту охорони керівництва Литви.
У суді повідомили, що чоловіки хотіли отримати якнайбільше інформації про чинних та колишніх співробітників Департаменту державної безпеки. Мовится й про дані компрометуючого характеру.
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Одному зі шпигунів суд виніс вирок про 10,5 років позбавлення волі, а іншому – 9 років і 3 місяці. Наразі чоловіків оголосили у розшук.
Російські шпигуни у світі: останні новини
- У Болгарії 19 березня затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
- Вже 31 березня у Римі під час передачі конфіденційної інформації виявили італійського офіцера та співробітника російського посольства.
- У США у травні засудили колишнього спецпризначенця за шпигування для Росії. Він 15 років передавав таємну інформацію російським спецслужбам.
- Також у Данії суд засудив росіянина до 3 років за ґратами. Його обвинувачують у передачі російській розвідці інформації технічного університету та одного з місцевих підприємств.