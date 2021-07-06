Почему задержали дипломата

Консула якобы задержали "с поличным". Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили российские СМИ.

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Дипломат, мол, получал от россиянина материалы "закрытого характера".

Служба квалифицирует действия консула как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные,

– заявили в ФСБ.

Отметим, 15 июня 2 российских истребителя Су-35С ворвались в воздушное пространство Эстонии недалеко от острова Хийумаа. Это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии Россией в 2021 году.

В связи с этим инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

Задержание консула Украины