Чому затримали дипломата

Консула нібито затримали "на гарячому". Про це з посиланням на ФСБ повідомили російські ЗМІ.

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Дипломат, мовляв, отримував від росіянина матеріали "закритого характеру".

Служба кваліфікує дії консула як несумісні з дипломатичним статусом працівника і явно ворожі,

– заявили у ФСБ.

Зауважимо, 15 червня 2 російські винищувачі Су-35С вдерлися у повітряний простір Естонії неподалік острова Хійумаа. Це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії Росією у 2021 році.

У зв'язку з цим інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.

Затримання консула України