Скрутили в ресторані й забрали телефон: ФСБ показала відео затримання українського консула
Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео затримання українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Воно відбулося 16 квітня в одному із ресторанів.
Джерело:24 канал
За інформацією Росії, українця затримали під час зустрічі з громадянином Росії. Консул нібито отримував інформацію закритого характеру.
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Відео затримання консула Сосонюка
На відео помітно, як у ресторан до столика, за яким сидить український консул, ввірвалися співробітники ФСБ. Далі вони затримали дипломата, прихопивши і його телефон.
Ви затримані за вчинення протиправних дій,
– заявили представники ФСБ.
Наступний кадр – Сосонюк вже у приміщенні російських правоохоронців. Там про його нібито "злочини" розповіли свідки.
Він приїжджав на ярмарок, де я працюю продавцем телефонів і планшетів. Шукав бази даних про громадян Росії. Його цікавили прописки, реєстраційні номери машин, бази ФСБ і кримінальних справ,
– сказав один із них.
Усе це, за даними Росії, начебто відбувалося в період з 17 по 19 березня.
Затримання українського консула у Санкт-Петербурзі: дивіться відео
ФСБ затримала українського консула у Санкт-Петербурзі: основне
- Співробітники російської ФСБ затримали у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка, звинувативши його в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії". У ФСБ зазначили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".
- У МЗС України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Дипломат не має жодного стосунку до дій, в яких його звинувачують.
- Після цього Росія заявила, що висилає консула – він повинен покинути країну до 22 квітня. Крім того, російське МЗС викликало тимчасового повіреного України. У відповідь Київ повіддомив про рішення вислати старшого дипломата Росії.
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