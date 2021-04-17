Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Оно произошло 16 апреля в одном из ресторанов.

По информации России, украинца задержали во время встречи с гражданином России. Консул якобы получал информацию закрытого характера.

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Видео задержания консула Сосонюка

На видео заметно, как в ресторан к столику, за которым сидит украинский консул, ворвались сотрудники ФСБ. Далее они задержали дипломата, прихватив и его телефон.

Вы задержаны за совершение противоправных действий,

– заявили представители ФСБ.

Следующий кадр – Сосонюк уже в помещении российских правоохранителей. Там о его якобы "преступлениях" рассказали свидетели.

Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Искал базы данных о гражданах России. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, базы ФСБ и уголовных дел,

– сказал один из них.

Все это, по данным России, якобы происходило в период с 17 по 19 марта.

Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге: смотрите видео

ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге: основное

Сотрудники российской ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, обвинив его в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России". В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".

Александра Сосонюка, обвинив его в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России". В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права". В МИД Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к действиям, в которых его обвиняют.

После этого, Россия заявила, что высылает консула – он должен покинуть страну до 22 апреля. Кроме того, российский МИД, вызвал временного поверенного Украины. В ответ Киев сообщил о решении выслать старшего дипломата России.

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