Скрутили в ресторане и забрали телефон: ФСБ показала видео задержания украинского консула
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Оно произошло 16 апреля в одном из ресторанов.
Источник:24 канал
По информации России, украинца задержали во время встречи с гражданином России. Консул якобы получал информацию закрытого характера.
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Видео задержания консула Сосонюка
На видео заметно, как в ресторан к столику, за которым сидит украинский консул, ворвались сотрудники ФСБ. Далее они задержали дипломата, прихватив и его телефон.
Вы задержаны за совершение противоправных действий,
– заявили представители ФСБ.
Следующий кадр – Сосонюк уже в помещении российских правоохранителей. Там о его якобы "преступлениях" рассказали свидетели.
Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Искал базы данных о гражданах России. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, базы ФСБ и уголовных дел,
– сказал один из них.
Все это, по данным России, якобы происходило в период с 17 по 19 марта.
Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге: смотрите видео
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге: основное
- Сотрудники российской ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, обвинив его в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России". В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
- В МИД Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к действиям, в которых его обвиняют.
- После этого, Россия заявила, что высылает консула – он должен покинуть страну до 22 апреля. Кроме того, российский МИД, вызвал временного поверенного Украины. В ответ Киев сообщил о решении выслать старшего дипломата России.
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