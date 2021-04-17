Россия высылает консула Сосонюка и вызывает временного поверенного Украины
Министерство иностранных дел России заявило, что высылает украинского консула Александра Сосонюка. Кроме того, из-за якобы "противоправной деятельности" дипломата там вызывают временного поверенного Украины.
Источник:МИД России
Накануне сотрудники ФСБ России задержали украинского консула, а уже 17 апреля местный МИД заявил, что высылает его.
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Сосонюка высылают, временного поверенного Украины вызывают
В МИД России 17 апреля был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля,
– говорится в сообщении.
В российском ведомстве также заявили, что пребывание Сосонюка на территории России нежелательно. Ему рекомендуют покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. То есть украинский консул должен покинуть Россию до 22 апреля.
Задержание консула в Санкт-Петербурге: основное
- Сотрудники российской ФСБ 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили бы в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России". В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
- В МИД Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к действиям, в которых его обвиняют.
- В министерстве также добавили, что решают, как вернуть Сосонюка домой.
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