За даними Міністерства внутрішніх справ країни, 60-річний росіянин та 24-річний чоловік і 59-річна жінка, які були громадянами Литви, працювали в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, які забезпечують продукцію компанії.
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Як діяли підозрювані
Усі працівники перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року. Після її завершення вони не вийшли на роботу.
На заводі в цей час виявили зникнення конфіденційних документів, які є цікавими для болгарських або іноземних конкурентів. Зважаючи на це, вони були надзвичайно важливими для компанії.
Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією. За даними правоохоронців, під час слідчих дій у їхніх автомобілях виявили документи та предмети, які можуть бути доказами у досудовому провадженні.
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Звинувачення у шпигунстві: останні новини
- Співробітника німецької охоронної компанії у вересні звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Мовиться про передачу кремлівським спецслужбам поверхових планів будівель німецького парламенту.
- У Росії засудили 2 чоловіків, яких визнали винними у державній зраді та шпигунстві на користь України.
- Росіянина у Данії запроторили до в'язниці через шпигунство. Він передавав інформацію спецслужбі своєї країни.