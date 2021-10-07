За даними Міністерства внутрішніх справ країни, 60-річний росіянин та 24-річний чоловік і 59-річна жінка, які були громадянами Литви, працювали в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, які забезпечують продукцію компанії.

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Як діяли підозрювані

Усі працівники перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року. Після її завершення вони не вийшли на роботу.

На заводі в цей час виявили зникнення конфіденційних документів, які є цікавими для болгарських або іноземних конкурентів. Зважаючи на це, вони були надзвичайно важливими для компанії.

Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією. За даними правоохоронців, під час слідчих дій у їхніх автомобілях виявили документи та предмети, які можуть бути доказами у досудовому провадженні.

Зверніть увагу! Болгарія у березні 2021 року вислала 2 російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Тоді прем'єр-міністр країни Бойко Борисов закликав Кремль "припинити шпигувати".

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