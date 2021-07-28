Про це повідомили у ФСБ Росії. Рішення ухвалив Ростовський обласний суд.

До теми ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до окупованого Криму

Чоловіки начебто здійснювали контрабандні поставки в Україну

Денис Лобов проведе за ґратами 9 років і 6 місяців, Арарат Хачатрян – 10 років і 5 місяців у колонії суворого режиму. Чоловіки начебто здійснювали контрабандні поставки з Росії в Україну – доставляли радіолокаційне обладнання для ЗРК "С-300".

У ФСБ кажуть, що засуджені "працювали" на Укроборонпром

У ФСБ звинуватили Лобова та Хачатряна у "діях в інтересах українського оборонно-промислового комплексу". Також вони нібито збирали секретні відомості про клістрони, які входять до складу ЗРК.

Радіоелектронне обладнання Лобов наче зберігав у підвалі свого будинку, там він і готував деталі до продажу. Хачатрян займався нібито вже переміщенням клістронів в Україні.

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Раніше в окупованому Криму затримали ще одного "шпигуна"

Зазначимо, що про затримання чергового "українського шпигуна" ФСБ відзвітувала наприкінці червня. Житель Сімферополя начебто збирав дані про польоти російської авіації і передавав їх Україні. За це чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі.