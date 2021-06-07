Так, інформація про затримання начебто агента – це фейк. Про це 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
До теми ФСБ заявила про викриття "агента українських спецслужб": його на 25 років вислали з Росії
У нас в законодавстві чітко прописано, що СБУ – це спецслужба, яка діє виключно на території України,
– зауважив речник.
Дехтяренко наголосив, що СБУ навіть не має мандата, аби діяти за кордоном.
Чи справді ФСБ затримала українця Олексія Семеняку
Російська спецслужба оприлюднила відео затримання. Ймовірно, мовилось про експерта з кібербезпеки Олексія Семеняку. У Москві переконували нібито чоловік вже покинув Росію та не зможе повернутися у неї протягом 25 років.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що інформацію стосовно затримання буцімто Семеняки ще перевіряють.
Що говорили у Росії щодо затримання
- ФСБ заявляла, що Семеняка начебто співпрацював з СБУ. У нього нібито знайшли ґаджети з повідомленням від співробітників української спецслужби.
- За твердженнями Москви, у них мовилось про "заподіяння шкоди Росії".
- Також ФСБ переконувала, що Семеняка буцімто зізнався в наданні українській спецслужбі "різнопланової консультаційної допомоги".