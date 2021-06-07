Видання з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ повідомило, що нібито "розвідувально-підривну діяльність Семеняки тривалий час координували співробітники української контррозвідки".

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Росія каже, що викрила агента українських спецслужб

Перебування іноземця на території Росії визнали небажаним, йому закрили в'їзд до країни терміном на 25 років. 3 червня українець виїхав з Росії,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у ФСБ зазначили, що своєю діяльністю Семеняка "не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці" Росії.

Що закидають Семеняці

ФСБ заявляє, що Семеняка співпрацював зі старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ 2-го відділу 1-го управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасімовим та заступником начальника цього ж відділу підполковником Ігорем Черняком.

У нього нібито вилучили ґаджети з повідомленням від співробітників СБУ. У них, вважає Москва, йшлося про "заподіяння шкоди Росії".

Також ФСБ заявляє, що Семеняка нібито зізнався в наданні українській спецслужбі "різнопланової консультаційної допомоги".

Важливо! Ймовірно, мовиться про експерта з кібербезпеки, який протягом десятиліть займається інформаційною безпекою та очолює офіс одного з найпотужніших у світі інтернет-реєстраторів RIPE NCC Олексія Семеняку. Принаймні фото чоловіка та кадри відео дозволяють це припустити.

У СБУ 24 каналу заявили, що інформація про затримання начебто агента українських спецслужб – фейк.

Затримання Семеняки на вулиці представниками ФСБ: дивіться відео