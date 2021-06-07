Издание со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что якобы "разведывательно-подрывную деятельность Семеняки длительное время координировали сотрудники украинской контрразведки".
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Россия говорит, что разоблачила агента украинских спецслужб
Пребывание иностранца на территории России сочли нежелательным, ему закрыли въезд в страну сроком на 25 лет. 3 июня украинец выехал из России,
– говорится в сообщении.
В то же время в ФСБ отметили, что своей деятельностью Семеняка "не успел нанести вред внешней безопасности" России.
Что вменяют Семеняку
ФСБ заявляет, что Семеняка сотрудничал со старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасимовым и заместителем начальника этого же отдела подполковником Игорем Черняком.
У него якобы изъяли гаджеты с сообщением от сотрудников СБУ. В них, считает Москва, говорилось о "причинении вреда России".
Также ФСБ заявляет, что Семеняка якобы признался в оказании украинской спецслужбе "разноплановой консультационной помощи".
В СБУ 24 каналу заявили, что информация о задержании якобы агента украинских спецслужб – фейк.
Задержание Семеняка на улице представителями ФСБ: смотрите видео