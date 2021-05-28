По словам представителей спецслужб, людей задержали в Саратове. Против них возбуждены уголовные дела относительно создания экстремистского сообщества и участия в нем.

Кстати ФСБ заявляет, что задержала 14 членов якобы "украинской радикальной организации"

ФСБ утверждает, что у людей нашли оружие и переписку с "идеологом"

В России утверждают, что нашли у задержанных значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по производству взрывчатки и переписку с "идеологом" группы о якобы подготовке акций.

СБ совместно с Министерством внутренних дел и СКР прекратила "деятельность, что координируется с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств,

– утверждают в российском Центре общественных связей.

Задержанных допрашивают

В Центре утверждают, что задержанные дают показания. После окончания следственных действий будут решать вопрос о мере пресечения.

Дела, которые открыли против людей, предусматривают от 2 до 6 лет тюрьмы.

Предыдущие российские задержания

Заметим, что в марте 2021 года ФСБ тоже заявляла о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества". Убеждали, что у них изъяли нацистские материалы, оружие и такие же инструкции по изготовлению взрывчатки. В ФСБ говорили, мол, сообщество создал еще в 2019 году украинец Егор Краснов.

В конце апреля Россия вновь утверждала, что задержала 16 "украинских радикалов". В частности, в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах. Людям вменяли планирование взрывов и вооруженных нападений.

Кстати, в Министерстве иностранных дел все обвинения относительно заявлений России отвергли. Отметили, что российские правоохранители уже давно активно раскручивают истории об украинском радикальном следе, чтобы запугать граждан своей страны.

Важно! Когда в марте российские СМИ публиковали информацию о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы М.К.У". В StopFake отмечали, что задержанные – члены российской националистической организации, к Украине они не имеют отношения.