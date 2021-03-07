Несколько российских СМИ опубликовали информацию о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы". Facebook заблокировал эти материалы, оценив их как ложные.

Ряд российских СМИ пишут, что их материалы полностью базировались на официальных сообщениях Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. В частности, такую ​​информацию обнародовали ТАСС, РБК, "Ведомости" и другие медиа.

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Что было в заблокированных статьях

В публикациях говорилось о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы МКУ". Ее участники, по версии России, занимались "пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств".

Группу в январе 2020 года якобы создал 19-летний мужчина. РосСМИ писали, что он со своими товарищами 33 и 17 лет "размещал надписи на стенах жилых домов в Воронеже".

Как все обстоит на самом деле

По словам эксперта StopFake, задержанные – члены российской националистической организации, к Украине они не имеют никакого отношения.

Facebook уточнил, что названные имена – Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов – не прописаны в релизах, однако их почему-то распространили российские СМИ. Кроме того, в сообщении не говорилось о причастности к Украине всех задержанных.

Обратите внимание! Ранее СБУ заявила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая привлекала украинцев к созданию и администрированию телеграм-каналов, которые дестабилизируют ситуацию в стране. В частности, речь идет о таких каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница" и другие. Правоохранители идентифицировали 50 заказчиков, которые платили за публикацию материалов. Двух фигурантов дела задержали, им сообщили о подозрении в государственной измене.