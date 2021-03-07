Facebook заблокировал статьи российских СМИ о задержании "украинских неонацистов"
Несколько российских СМИ опубликовали информацию о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы". Facebook заблокировал эти материалы, оценив их как ложные.
Источник:24 канал
Ряд российских СМИ пишут, что их материалы полностью базировались на официальных сообщениях Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. В частности, такую информацию обнародовали ТАСС, РБК, "Ведомости" и другие медиа.
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Что было в заблокированных статьях
В публикациях говорилось о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы МКУ". Ее участники, по версии России, занимались "пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств".
Группу в январе 2020 года якобы создал 19-летний мужчина. РосСМИ писали, что он со своими товарищами 33 и 17 лет "размещал надписи на стенах жилых домов в Воронеже".
Как все обстоит на самом деле
По словам эксперта StopFake, задержанные – члены российской националистической организации, к Украине они не имеют никакого отношения.
Facebook уточнил, что названные имена – Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов – не прописаны в релизах, однако их почему-то распространили российские СМИ. Кроме того, в сообщении не говорилось о причастности к Украине всех задержанных.
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